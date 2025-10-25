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Кино в особняке: «Сумерки»

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 1500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Без лишних предисловий — показывают культовый фильм, ставший уже классикой популярной культуры. Пока за окном сгущаются краски позднего октября, в особняке зажигают камин, варят глинтвейн и раскладывают пледы — всё для самого уютного кинопросмотра. А чтобы любимый фильм принёс новые эмоции и открытия, дополняют его вводной мини-лекцией от кинокритика. Ведь «Сумерки» в своей популярности давно превратились в настоящий феномен для исследования. О фильме: Семнадцатилетняя девушка Белла переезжает к отцу в небольшой городок Форкс. Она влюбляется в загадочного одноклассника, который, как оказалось, происходит из семьи вампиров, отказавшихся от нападений на людей. Влюбиться в вампира. Это страшно? Это романтично, это прекрасно и мучительно, но это не может кончиться добром, особенно в вечном противостоянии вампирских кланов, где малейшее отличие от окружающих уже превращает вас во врага. Фильм демонстрируется в дубляже.

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