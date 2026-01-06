Новогодняя пора — лучшее время, чтобы пересмотреть любимые фильмы и вспомнить о прошлых тёплых впечатлениях. Хватай мягкий плед, занимай своё место и смотри рождественскую классику. О фильме: Один из лучших ромкомов нулевых со звездным составом. Любовь поистине правит всеми вокруг — от премьер-министра, влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить своё разбитое сердце. На баре тебя ждут какао, горячий шоколад и глинтвейн. Любой из этих напитков можно выбрать, покупая билет из категории «+напиток»