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Кино в особняке: «Сад изящных слов» (2013)

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 1900₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: 15-летний Такао мечтает стать дизайнером обуви. В дождливые дни он предпочитает уединение шумной школе и проводит время в парке, делая наброски своих будущих работ. Однажды там он встречает загадочную девушку старше его. Их пути пересекаются снова и снова — но только в ненастные дни. Постепенно между ними зарождается нечто большее, однако сезон дождей не вечен. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается глинтвейн или попкорн. Показ проходит в рамках кинопрограммы к выставке «Каскад (не)сбывшихся желаний». Можно приобрести общий билет на кинопоказ и выставку.

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