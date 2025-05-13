Кино в особняке: «Сад изящных слов» (2013)
Литейный пр., 62
Начало:
Завершение:
от 750₽ до 1900₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: 15-летний Такао мечтает стать дизайнером обуви. В дождливые дни он предпочитает уединение шумной школе и проводит время в парке, делая наброски своих будущих работ. Однажды там он встречает загадочную девушку старше его. Их пути пересекаются снова и снова — но только в ненастные дни. Постепенно между ними зарождается нечто большее, однако сезон дождей не вечен. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается глинтвейн или попкорн. Показ проходит в рамках кинопрограммы к выставке «Каскад (не)сбывшихся желаний». Можно приобрести общий билет на кинопоказ и выставку.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи