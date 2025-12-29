Новогодняя пора — лучшее время, чтобы пересмотреть любимые фильмы и вспомнить о прошлых тёплых впечатлениях. Хватай мягкий плед, занимай своё место и смотри рождественскую классику. О фильме: Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома... одного из своих детей. Юное создание, однако, не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с милым крошкой. На баре тебя ждут какао, горячий шоколад и глинтвейн. Любой из этих напитков можно выбрать, покупая билет из категории «+напиток»