Кинопоказ для тех, кто ищет в знойных летних сумерках глубину, прозрачность и оправдание собственным желаниям. О фильме: Романтичная француженка Агата с головой, полной грез, приезжает в писательскую резиденцию в Англии, надеясь начать новую главу в жизни. Но вместо вдохновения сталкивается с дилеммой, достойной романа Джейн Остин: обаяние харизматичного англичанина или внезапная близость со старым другом. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается игристое или попкорн.