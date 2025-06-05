Кино в особняке: «Джейн Остин испортила мне жизнь» (2024)
Литейный пр., 62
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Завершение:
от 750₽ до 1100₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Кинопоказ для тех, кто ищет в знойных летних сумерках глубину, прозрачность и оправдание собственным желаниям. О фильме: Романтичная француженка Агата с головой, полной грез, приезжает в писательскую резиденцию в Англии, надеясь начать новую главу в жизни. Но вместо вдохновения сталкивается с дилеммой, достойной романа Джейн Остин: обаяние харизматичного англичанина или внезапная близость со старым другом. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается игристое или попкорн.
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