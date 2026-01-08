Новогодняя пора — лучшее время, чтобы пересмотреть любимые фильмы и вспомнить о прошлых тёплых впечатлениях. Хватай мягкий плед, занимай своё место и смотри рождественскую классику. О фильме: Четверых детей родители отправляют из Лондона в деревню, к старому профессору - другу семьи. В его доме дети обнаруживают таинственный платяной шкаф, посредством которого они попадают в сказочную страну Нарнию, где обитают фантастические люди, животные и существа. Оказывается, что эта мирная страна находится под властью злой Колдуньи, из-за которой там — вечная зима. Дети должны помочь царю Аслану (Великому Льву, который много столетий назад основал Нарнию) победить Колдунью, разрушить заклинания и освободить жителей Нарнии… На баре тебя ждут какао, горячий шоколад и глинтвейн. Любой из этих напитков можно выбрать, покупая билет из категории «+напиток»