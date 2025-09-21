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Кино в особняке: «Хоть раз в жизни» (2013)

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 1500₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Менеджер и начинающая певица записывают альбом на улицах Нью-Йорка. О фильме: Они живут в сердце музыкального мира, в Нью-Йорке. Дэн — легенда шоу-бизнеса и бывший глава музыкального лейбла. Грета — музыкант и бывшая девушка рок-звезды. Но люди бывшими и оказываются для того, чтобы начать всё сначала. Случайная встреча с Гретой дает Дэну новый шанс. Они решают вместе записать альбом. У них нет ни денег, ни профессиональных музыкантов, но все это не важно, потому что Грета и Дэн готовы к самым неожиданным поворотам и в музыке, и в любви. Их студией становится весь Нью-Йорк. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается игристое или попкорн.

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