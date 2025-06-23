Кино в особняке: «Ешь, молись, люби» (2010)
Литейный пр., 62
Начало:
Завершение:
от 750₽ до 1100₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Кинопоказ для тех, кто ищет в знойных летних сумерках глубину, прозрачность и оправдание собственным желаниям. О фильме: Замужняя женщина Элизабет Гилберт в один прекрасный день понимает, что живёт совершенно не той жизнью, которой хотела. После болезненного развода она отправляется в путешествие по миру, которое поможет ей открыть новые горизонты и познать себя. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается игристое или попкорн.
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