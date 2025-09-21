Фантастическая комедия о бедном мальчике Чарли, который попадает на таинственную кондитерскую фабрику эксцентричного Вилли Вонки, где его ждут невероятные приключения и испытания. О фильме: Какие чудеса ждут вас на фабрике Вилли Вонки? Только представь: травяные луга из сладкого мятного сахара в Шоколадной Комнате. Можно проплыть по шоколадной реке на розовой сахарной лодке. Или поставить эксперименты в комнате изобретений с леденцами, которые никогда не тают. Понаблюдать за дрессированными белками в ореховой комнате или отправиться в стеклянном лифте в телевизионную комнату. Ты найдёшь слишком много смешного, чуть таинственного и настолько захватывающего в этом путешествии, что оно станет настолько же приятным и сладким для тебя, как восхитительная сладкая палочка с розовой сливочной помадкой от Вилли Вонки. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается игристое или попкорн.