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Кино в особняке: «Чарли и шоколадная фабрика» (2005)

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 1500₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Фантастическая комедия о бедном мальчике Чарли, который попадает на таинственную кондитерскую фабрику эксцентричного Вилли Вонки, где его ждут невероятные приключения и испытания. О фильме: Какие чудеса ждут вас на фабрике Вилли Вонки? Только представь: травяные луга из сладкого мятного сахара в Шоколадной Комнате. Можно проплыть по шоколадной реке на розовой сахарной лодке. Или поставить эксперименты в комнате изобретений с леденцами, которые никогда не тают. Понаблюдать за дрессированными белками в ореховой комнате или отправиться в стеклянном лифте в телевизионную комнату. Ты найдёшь слишком много смешного, чуть таинственного и настолько захватывающего в этом путешествии, что оно станет настолько же приятным и сладким для тебя, как восхитительная сладкая палочка с розовой сливочной помадкой от Вилли Вонки. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается игристое или попкорн.

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