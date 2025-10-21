Кино в особняке: «Белый пароход» (2024)
Литейный пр., 62
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 1500₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Мистическая драма режиссёра Инги Шепелевой будет представлена кинокритиком Максимом Ершовым. О фильме: по направлению из Москвы на пост директора музыкальной школы в якутском городе заступает русский мужчина. Он стремится навести свои порядки и вскоре вовлекается в противостояние с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. На дворе перестройка, которая ставит перед народом саха необходимость заново собрать представление о своей идентичности. Столкновение двух культур приводит к мистическому сближению директора и его недавней соперницы. Теперь ей предстоит сделать выбор между сакральностью тёмного прошлого и любовью, возвестившей надежду на светлое будущее.
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