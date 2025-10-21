Мистическая драма режиссёра Инги Шепелевой будет представлена кинокритиком Максимом Ершовым. О фильме: по направлению из Москвы на пост директора музыкальной школы в якутском городе заступает русский мужчина. Он стремится навести свои порядки и вскоре вовлекается в противостояние с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. На дворе перестройка, которая ставит перед народом саха необходимость заново собрать представление о своей идентичности. Столкновение двух культур приводит к мистическому сближению директора и его недавней соперницы. Теперь ей предстоит сделать выбор между сакральностью тёмного прошлого и любовью, возвестившей надежду на светлое будущее.