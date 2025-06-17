Кино в особняке: «Бассейн» (1969)
Литейный пр., 62
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от 750₽ до 1100₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Кинопоказ для тех, кто ищет в знойных летних сумерках глубину, прозрачность и оправдание собственным желаниям. О фильме: Писатель Жан-Поль и его возлюбленная Марианна наслаждаются ленивым отдыхом на роскошной вилле на Лазурном берегу. Однако их покой нарушает внезапное появление Гарри, бывшего любовника Марианны, и его юной дочери Пенелопы, о существовании которой никто не знал. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается игристое или попкорн.
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