Кино в особняке: «Амели» (2001)
Литейный пр., 62
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от 750₽ до 1500₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Мечтательная чудачка пытается сделать окружающих людей счастливее. Волшебный французский ромком с Одри Тоту. О фильме: Как полёт крошечной мухи может вызвать где-то далеко мощный ураган, так и странные и, на первый взгляд, непонятные поступки тихой одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими красками. Эту девушку зовут Амели Пулен. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается игристое или попкорн.
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