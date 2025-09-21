Мечтательная чудачка пытается сделать окружающих людей счастливее. Волшебный французский ромком с Одри Тоту. О фильме: Как полёт крошечной мухи может вызвать где-то далеко мощный ураган, так и странные и, на первый взгляд, непонятные поступки тихой одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими красками. Эту девушку зовут Амели Пулен. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается игристое или попкорн.