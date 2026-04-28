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Кино в Оранжерее «Завтрак у Тиффани»

Оранжерея таврического сада
Потемкинская, 2, лит.Г

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Нью-Йорк — город, где сбываются мечты и сверкают бриллианты. Здесь живёт Холли Голайтли — девушка, которая порхает по жизни в элегантных нарядах и ищет своё «место под солнцем». Кто-то считает её авантюристкой, а кто-то — просто мечтательницей. Но саму Холли чужое мнение не волнует. Её главная цель — удачное замужество. Однако всё меняется с появлением молодого писателя. Посещение по входным билетам оранжереи. Показ проходит в рамках культурной программы. Демонстрация носит исключительно информационный характер.

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