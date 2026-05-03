В воскресенье погружайся в атмосферу старого Голливуда и смейся вместе с великим Чарли Чаплином в культовой комедии «Огни большого города». Лос-Анджелес — город грёз и контрастов. Здесь бродит Маленький Бродяга — добрый и наивный герой, который влюбляется в слепую цветочницу. Чтобы помочь ей, он готов на всё: даже выйти на ринг против чемпиона или подружиться с миллионером. Но судьба любит подкидывать испытания, и путь к счастью оказывается полон забавных и трогательных приключений. Посещение по входным билетам оранжереи. Показ проходит в рамках культурной программы. Демонстрация носит исключительно информационный характер.