Кино в Оранжерее «Джентльмены предпочитают блондинок»
Потемкинская, 2, лит.Г
Начало:
Завершение:
250₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Отправишься в мир гламура и юмора с Мэрилин Монро и Джейн Рассел в культовой комедии «Джентльмены предпочитают блондинок». Две подруги-певицы, Лорелей и Дороти, плывут в Париж: одна охотится за богатыми женихами и бриллиантами, другая — за настоящей любовью. Их путешествие наполнено искромётными шутками, шикарными нарядами и легендарной песней «Diamonds Are a Girl’s Best Friend». Посещение по входным билетам оранжереи. Показ проходит в рамках культурной программы. Демонстрация носит исключительно информационный характер.
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