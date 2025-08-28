Кино под открытым небом: «Ветер крепчает»
Литейный пр., 62
Начало:
Завершение:
от 750₽ до 950₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Кинопоказ во дворе особняка «Третье место». О фильме: Мальчик Дзиро мечтает о полётах и красивых самолетах, способных обогнать ветер. Вот только пилотом ему не стать — он с рождения близорук. Но Дзиро не расстается с мечтой о небе, он начинает придумывать идеальный самолет и со временем становится одним из лучших авиаконструкторов мира. На пути к успеху он не только встретит много интересных людей, переживет Великое землетрясение в Токио и жестокие войны, но и обретет любовь своей жизни – прекрасную Наоко. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается попкорн. Фильм демонстрируется на языке оригинала с субтитрами.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи