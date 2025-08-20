Кино под открытым небом: «Рецепт счастья»
Литейный пр., 62
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Завершение:
от 750₽ до 950₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Кинопоказ во дворе особняка «Третье место». О фильме: Успешный шеф-повар Сесиль счастлива замужем и собирается исполнить мечту, открыв собственный ресторан в Париже. Но известие о том, что её отец перенёс сердечный приступ, заставляет её вернуться в родную деревню навестить семью. Здесь она вновь встречает мужчину, который был её юношеской любовью. Вдали от суеты столичной жизни, захваченная романтическими воспоминаниями, Сесиль начинает сомневаться в правильности своих решений. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается попкорн. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.
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