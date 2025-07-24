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Кино под открытым небом: «Париж, 13-й округ»

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 950₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинопоказ во дворе особняка «Третье место». О фильме: Современный Париж, чёрно-белая палитра, пересекающиеся судьбы молодых людей, ищущих себя в мире цифровых знакомств, случайных связей и неустойчивых отношений. Эмили, Камиль, Нора и Амбер — герои новой городской драмы, в которой чувственность сочетается с искренностью. Одиар, вдохновлённый графическим романом Адриана Томина, создаёт тонкое и живое кино о любви, одиночестве и поиске близости в большом городе. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается попкорн.

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