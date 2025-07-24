Кинопоказ во дворе особняка «Третье место». О фильме: Современный Париж, чёрно-белая палитра, пересекающиеся судьбы молодых людей, ищущих себя в мире цифровых знакомств, случайных связей и неустойчивых отношений. Эмили, Камиль, Нора и Амбер — герои новой городской драмы, в которой чувственность сочетается с искренностью. Одиар, вдохновлённый графическим романом Адриана Томина, создаёт тонкое и живое кино о любви, одиночестве и поиске близости в большом городе. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается попкорн.