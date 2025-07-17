Кинопоказ во дворе особняка «Третье место». О фильме: Пять таксистских историй, случившихся за одну ночь в пяти городах мира: Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже, Риме и Хельсинки. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается попкорн.