Кино под открытым небом: «Ночь на Земле»
Литейный пр., 62
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Завершение:
от 750₽ до 950₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Кинопоказ во дворе особняка «Третье место». О фильме: Пять таксистских историй, случившихся за одну ночь в пяти городах мира: Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже, Риме и Хельсинки. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается попкорн.
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