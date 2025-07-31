Кино под открытым небом: «Мой год в Нью-Йорке»
Литейный пр., 62
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Завершение:
от 750₽ до 950₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Кинопоказ во дворе особняка «Третье место». О фильме: Нью-Йорк 90-х, в нём бурлит жизнь, он как магнит притягивает молодых и талантливых. Юной Джоанн выпадает удача — она устраивается ассистенткой в литературное агентство, оказываясь в самом сердце богемного Нью-Йорка. Втайне она мечтает писать и теперь разрывается между карьерой, призванием и мужчинами. Разобраться во всем этом ей помогает голос в телефонной трубке — великий Дж. Д. Сэлинджер, который как мудрый старый профессор готовит её к финальному экзамену во взрослую жизнь. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается попкорн.
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