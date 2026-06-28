Кино на большом экране прямо на улице — идеальный план для свидания или встречи с подругой. Василеостровский рынок уже открыл сезон, впереди — целое лето любимых фильмов. Приходи заранее, чтобы успеть взять перекус у резидентов фудмолла и занять местечко поудобнее. О фильме: Девушка сбегает из-под венца в день свадьбы и уезжает в Азию, где знакомится с владельцем чайного магазина, настоящим знатоком искусства китайской чайной церемонии. В неспешности наслаждения оттенками и вкусами, между ними вспыхивает страсть.