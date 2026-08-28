Летние кинопоказы под открытым небом на своей лужайке. О фильме: Уолтер Митти — сотрудник отдела иллюстраций журнала Life. Его работа — сплошная рутина, хотя в своих мечтах он уносится очень далеко. В присланных фотографом Шоном О’Коннелом негативах для обложки журнала не хватает одного кадра. Единственный шанс получить фотографию — найти самого Шона. И Уолтер отправляется в долгое путешествие.