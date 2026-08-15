Кино на лужайке «Джентельмены»
Каменноостровский проспект, 47
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Летние кинопоказы под открытым небом на своей лужайке. О фильме: Один ушлый американец ещё со студенческих лет приторговывал наркотиками, а теперь придумал схему нелегального обогащения с использованием поместий обедневшей английской аристократии и очень неплохо на этом разбогател. Другой пронырливый журналист приходит к Рэю, правой руке американца, и предлагает тому купить киносценарий, в котором подробно описаны преступления его босса при участии других представителей лондонского криминального мира — партнёра-еврея, китайской диаспоры, чернокожих спортсменов и даже русского олигарха.
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