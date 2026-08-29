Летние кинопоказы под открытым небом на своей лужайке. О фильме: Дик Харпер и его молодая жена Джейн привыкли жить красиво. Но в тот момент, когда они затеяли строительство бассейна, Дика неожиданно уволили, оставив его с непогашенной задолженностью за дом в $70 тыс. Понимая, что долго скрывать от соседей бедственность своего положения им не удастся, парочка начинает промышлять мелким грабежом, постепенно входя во вкус.