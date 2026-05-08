Маленькое чёрное платье, утренний Нью-Йорк с кофе у витрины Tiffany, гламурные вечеринки и ощущение лёгкой, почти неуловимой свободы — всё это стало визуальным кодом, который считывается мгновенно. Но за этой лёгкостью стоит большая история создания. Фильм Завтрак у Тиффани — это больше, чем кино. Это настроение, эстетика и образ, который пережил десятилетия и до сих пор задаёт тон. На камерном квартирнике в гостиной на Казанской — пространстве с атмосферой петербургских салонов — поговорят о том, как из провокационного романа получился культовый ромком, сформировавший представление о стиле целой эпохи. Квартирник myseasons проходит в формате совместных вечеров с медиа о культурной жизни Bogema — с вниманием к деталям, эстетике и атмосфере. Поговорят о том, — какой культурный контекст стоял за фильмом и как выглядела гламурная жизнь того времени; — как оригинальный текст трансформировался в экранную историю; — какую роль сыграл продюсер и почему без него фильм мог бы быть совсем другим; — как маркетинг и product placement сделали «Тиффани» символом желания; — почему фильм до сих пор цитируют, но при этом критикуют. Лекцию проведёт Екатерина Кляйн — режиссёр, сценарист и продюсер, лауреат фестивалей и преподаватель, которая умеет говорить о кино живо и вовлекающе. И, конечно, это будет не только лекция, а полноценный киноужин — с той самой лёгкостью и немного нелогичным шиком, как в самом фильме: игристое, пицца, разговоры и ощущение красивого вечера, который никуда не спешит. В билет входит: — приветственный бокал игристого — пицца — лекция с кинопродюсером (1 час 20 минут) — просмотр фильма (2 часа) — специальный подарок каждому гостю — книга «Завтрак у Тиффани» — небольшие комплименты и открытки — фотограф