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Киноклуб в особняке: «Отчаянные домохозяйки: скандалы, тайны и женская теледрама»

Milutin Palace
Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Формат лекции под вкусный ужин в уникальном ресторане русской кухни при историческом особняке 19 века. Когда в 2004 году на экраны вышли «Отчаянные домохозяйки», казалось, что это просто ироничная история о жизни в пригороде. Но очень быстро сериал превратился в зеркало общества: за фасадом идеальных домов скрылись измены, кризисы брака, дружба и ревность, а в центре внимания оказались женщины со своими слабостями, желаниями и голосом. Это был новый шаг для телевидения — смешение мыльной оперы, иронии и криминальной интриги, которое сделало сериал культовым и задало тон женским драмеди 2000-х. На лекции обсудишь: — Как «домохозяйки» переосмыслили образ пригорода и сделали его ареной страстей. — Женские образы и то, как они отражали (и высмеивали) культуру начала 2000-х. — Секрет успеха: жанровый коктейль драмы, иронии и детектива. — Почему сериал стал хитом и как его восприняли критики. — Влияние «Отчаянных домохозяек» на последующие сериалы и культуру в целом. Поговоришь о сериале, затем посмотрим одну серию. Лекцию проведет Екатерина Кляйн — режиссёр, сценарист, продюсер и педагог. Более 5 лет работы в видеопроизводстве, лауреат фестивалей и премий. В билет входит бокал игристого. Заказ по кухне и бару осуществляется на месте.

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