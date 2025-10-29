Формат лекции под вкусный ужин в уникальном ресторане русской кухни при историческом особняке 19 века. Когда в 2004 году на экраны вышли «Отчаянные домохозяйки», казалось, что это просто ироничная история о жизни в пригороде. Но очень быстро сериал превратился в зеркало общества: за фасадом идеальных домов скрылись измены, кризисы брака, дружба и ревность, а в центре внимания оказались женщины со своими слабостями, желаниями и голосом. Это был новый шаг для телевидения — смешение мыльной оперы, иронии и криминальной интриги, которое сделало сериал культовым и задало тон женским драмеди 2000-х. На лекции обсудишь: — Как «домохозяйки» переосмыслили образ пригорода и сделали его ареной страстей. — Женские образы и то, как они отражали (и высмеивали) культуру начала 2000-х. — Секрет успеха: жанровый коктейль драмы, иронии и детектива. — Почему сериал стал хитом и как его восприняли критики. — Влияние «Отчаянных домохозяек» на последующие сериалы и культуру в целом. Поговоришь о сериале, затем посмотрим одну серию. Лекцию проведет Екатерина Кляйн — режиссёр, сценарист, продюсер и педагог. Более 5 лет работы в видеопроизводстве, лауреат фестивалей и премий. В билет входит бокал игристого. Заказ по кухне и бару осуществляется на месте.