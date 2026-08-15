Это не просто мастер-класс — это маленькое приключение. Ты до последнего не будешь знать, какой фильм тебя ждёт… Один из участников (по желанию или через жребий) вытягивает керамический билет — и именно он решает, что сегодня будет на экране. Настоящая фильм-рулетка. Просмотр фильма на проекторе, попкорн, лепка своими руками самые красивые изделия и, конечно, обсуждение происходящего — от любимых сцен до неожиданных поворотов. — что можно слепить: большую кружку, чашку с блюдцем, подставку под украшения, тарелочку с посланием или маленькую вазу — техника лепки: ком, пласт — количество участников: до 6 человек Что ещё тебя ждёт: безлимитный кофе с сиропами и памятные фото на плёнку * готовые изделия можно забрать через 3 недели * плёночные фото отправят тебе в личные сообщения после проявки После записи на мастер-класс менеджер свяжется с тобой в TГ / VK / MAX, чтобы подтвердить бронь и подсказать, как удобнее добраться до студии. Действует система предоплаты — 100% стоимости мастер-класса, чтобы могли заранее подготовить для тебя всё необходимое.