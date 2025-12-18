Поговорят о фильмах лучшего десятилетия ХХ века вместе с профессором Вячеславом Корневым, автором книги «Шедевры советского кино». В советском кино шестидесятых важна сама атмосфера происходящего. О ней говорят и названия фильмов: «Чистое небо», «Июльский дождь», «День солнца и дождя»... Герои Хуциева, Данелии, Шпаликова, Соколова, Муратовой, Калика просто слоняются по городу, меняют свои планы и настроения в зависимости от погоды и случая, встречаются, влюбляются, расстаются. Кажется, что вместе с этими весёлыми компаниями прогуливается само время — часы беззаботной молодости, длинные как белые ленинградские ночи. Мнимая бессюжетность и импровизационная манера оттепельного кино переключает внимание на детали: уличные вывески и афиши, обстановку светлых и небогатых квартир, непременные гитары, магнитофоны, радиоприемники... Мажорная музыка шестидесятых наполняет эту атмосферу ощущением затаенной радости, надеждой на то, что эта оттепель перейдет в настоящее лето. Но исчезают ли тени прошлого в июльский полдень, не обманывало ли кино шестидесятых своих современников?