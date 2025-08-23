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  1. Санкт-Петербург
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[отменено] Картина-аффирмация

Дворик Планетария № 1
Набережная Обводного канала, 74 лит. Ц

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс в уютном дворике Планетария 1, где каждый участник почувствует себя художником, даже если никогда не держал в руках кисть. Этот мастер- класс — возможность создать уникальную картину-аффирмацию с важными для тебя словами. Мастера помогут с вариантами надписей и сочетанием цветов. Лучший вариант самовыражения и хорошая мотивация на будущее. Подойдёт для взрослых и детей от 10 лет. Длительность мастер-класса примерно 1 час.

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