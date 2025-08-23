Мастер-класс в уютном дворике Планетария 1, где каждый участник почувствует себя художником, даже если никогда не держал в руках кисть. Этот мастер- класс — возможность создать уникальную картину-аффирмацию с важными для тебя словами. Мастера помогут с вариантами надписей и сочетанием цветов. Лучший вариант самовыражения и хорошая мотивация на будущее. Подойдёт для взрослых и детей от 10 лет. Длительность мастер-класса примерно 1 час.