Камерная дискуссия, на которой попытаются понять, как Микеланджело Меризи да Караваджо балансировал на грани сакрального и профанного. Караваджо перевернул представление о религиозной живописи. Писать мадонн с прачек практиковали художники и до него, но он впервые не стал скрывать человечность своих натурщиков. Его святые изображены с грязными ногами, грубыми от ручного труда руками и живыми эмоциями. Его работы вызывали восторг у одних и негодование у других, ведь приходя в храм, люди вынуждены были молиться на образ мясника с соседнего рынка. На встрече ты погрузишься в человечный мир религиозных образов Караваджо и обсудишь: – почему мы залипаем на живые фото в соцсетях, но отворачиваемся, видя грязные пятки в храме; – кто такие святые и есть ли они среди нас; – зачем художнику шокировать публику и в каких случаях провокация может быть оправдана; – что делает художественное произведение живым и как это связано с нашим личным опытом. Встреча проходит в рамках Дискуссионного клуба, где участники не читают лекций и где нет единственно верных мнений. Здесь совместно пытаются найти ответы на вопросы, которые всех волнуют, а ведущие только помогают высказаться каждому, чтобы ни одно мнение не осталось без внимания. Записаться можно в сообщениях клуба ВКонтакте (кнопка «купить билет»).