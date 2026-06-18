ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Караваджо. Грязные пятки в алтаре: где грань между верой и пошлостью

Большая Пушкарская улица, 10В

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+

Про событие

Камерная дискуссия, на которой попытаются понять, как Микеланджело Меризи да Караваджо балансировал на грани сакрального и профанного. Караваджо перевернул представление о религиозной живописи. Писать мадонн с прачек практиковали художники и до него, но он впервые не стал скрывать человечность своих натурщиков. Его святые изображены с грязными ногами, грубыми от ручного труда руками и живыми эмоциями. Его работы вызывали восторг у одних и негодование у других, ведь приходя в храм, люди вынуждены были молиться на образ мясника с соседнего рынка. На встрече ты погрузишься в человечный мир религиозных образов Караваджо и обсудишь: – почему мы залипаем на живые фото в соцсетях, но отворачиваемся, видя грязные пятки в храме; – кто такие святые и есть ли они среди нас; – зачем художнику шокировать публику и в каких случаях провокация может быть оправдана; – что делает художественное произведение живым и как это связано с нашим личным опытом. Встреча проходит в рамках Дискуссионного клуба, где участники не читают лекций и где нет единственно верных мнений. Здесь совместно пытаются найти ответы на вопросы, которые всех волнуют, а ведущие только помогают высказаться каждому, чтобы ни одно мнение не осталось без внимания. Записаться можно в сообщениях клуба ВКонтакте (кнопка «купить билет»).

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста