На лекции общества пьяных искусствоведов ты забудешь всё, что слышал о «Кама Сутре»: это не сборник поз, а философский код любви, где страсть была священной наукой, а близость — высоким искусством. Ты погрузишься в чувственную культуру Древней Индии, чтобы увидеть, как традиции, брак и эротика сплетались в единый утончённый ритуал, отражённый в миниатюрах и текстах. Михаил Мешалкин, историк и научный сотрудник Эрмитажа, проведёт тебя сквозь мифы и покажет, почему эта книга до сих пор остаётся символом гармонии между мужчиной и женщиной.