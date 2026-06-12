Благотворительность не всегда была делом государства или специальных организаций. Во многом её история складывалась из личных решений: кто-то жертвовал деньги, кто-то открывал приют или больницу, кто-то помогал конкретному человеку или целому сообществу. На лекции поговорят о частной благотворительности и людях, которые сделали помощь другим частью своей жизни. Как менялось отношение к пожертвованиям и меценатству? Почему представители купечества, дворянства и высшего света вкладывали собственные средства в образование, медицину, культуру и социальную помощь? И как частная инициатива постепенно стала важной частью общественной жизни? Лектор — Сергей Полянский, сотрудник Гатчинского дворца, лицензированный гид по Петербургу и Ленинградской области.