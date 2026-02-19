Сегодня вряд ли найдется хоть один житель мегаполиса, который не слышал о компьютерных играх. На лекции речь пойдет об истории компьютерных игр и поиске ответа на вопрос, как они смогли покорить весь мир. Будут рассмотрены игры с точки зрения теории медиа, медиаархеологии, platform studies и медиафилософии, а также будет определено их место в современной культуре. Лектор: Ленкевич Александр — научный сотрудник Центра медиафилософии, руководитель Лаборатории исследований компьютерных игр (ЛИКИ), преподаватель Университета ИТМО.