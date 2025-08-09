Вечеринка хорошего настроения, танцев и освежающих напитков. Тебя ждут: - выступления cover dance - бесплатные мастер-классы по созданию 3-d стикеров, колец из бисера и росписи свечей - новые тематические лимонады со стикерами и картами в подарок - тематическая фотозона - k-pop барахолка - арт-маркет - random dance & just dance - снимки от фотографа после вечеринки - просмотр фильма в завершении вечера Для записи напиши слово «Эйди» в личные сообщения группы ВК ребят. Дресс-код: любые идеи приветствуются! Особенно если это будет яркий летний лук или костюм в гавайском стиле.