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К лесу — задом, к искусству — передом. Сказка в русской живописи

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+

Про событие

Лекция, посвящённая русской живописи, на которую ты взглянешь через призму фольклора. Рассмотришь шедевры Виктора Васнецова, Аполлинария Васнецова, Ивана Билибина, Елены Поленовой и Михаила Врубеля. Лекция пройдёт в старинном концертном зале XIX века — месте, где в прошлом столетии собирались главные звёзды светского общества России. Перед началом события всех гостей будет ждать приветственный welcome и живая фортепианная музыка, которая погрузит в атмосферу аристократического прошлого Петербурга.

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