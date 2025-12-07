К лесу — задом, к искусству — передом. Сказка в русской живописи
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 12+
Про событие
Лекция, посвящённая русской живописи, на которую ты взглянешь через призму фольклора. Рассмотришь шедевры Виктора Васнецова, Аполлинария Васнецова, Ивана Билибина, Елены Поленовой и Михаила Врубеля. Лекция пройдёт в старинном концертном зале XIX века — месте, где в прошлом столетии собирались главные звёзды светского общества России. Перед началом события всех гостей будет ждать приветственный welcome и живая фортепианная музыка, которая погрузит в атмосферу аристократического прошлого Петербурга.
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