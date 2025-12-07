Лекция, посвящённая русской живописи, на которую ты взглянешь через призму фольклора. Рассмотришь шедевры Виктора Васнецова, Аполлинария Васнецова, Ивана Билибина, Елены Поленовой и Михаила Врубеля. Лекция пройдёт в старинном концертном зале XIX века — месте, где в прошлом столетии собирались главные звёзды светского общества России. Перед началом события всех гостей будет ждать приветственный welcome и живая фортепианная музыка, которая погрузит в атмосферу аристократического прошлого Петербурга.