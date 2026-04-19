Их музыка — это мощный рывок в мире обуви и сумок. Они не просто играют в хоккей на траве, они воплощают его в интернет-магазин. Их альбомы — это декоративно-перекладное искусство, наполненное вкусом сока груши и айвы. А ещё это Ваня, Лиза и Саша, которые относятся к музыке со всей серьёзностью, а к пресс-релизам с юмором.