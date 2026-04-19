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Джинсы тарковского

Factory №3
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт

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Завершение:

от 2199₽ до 5999₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Их музыка — это мощный рывок в мире обуви и сумок. Они не просто играют в хоккей на траве, они воплощают его в интернет-магазин. Их альбомы — это декоративно-перекладное искусство, наполненное вкусом сока груши и айвы. А ещё это Ваня, Лиза и Саша, которые относятся к музыке со всей серьёзностью, а к пресс-релизам с юмором.

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