Джинсы тарковского
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт
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от 2199₽ до 5999₽
Возраст 18+
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Про событие
Их музыка — это мощный рывок в мире обуви и сумок. Они не просто играют в хоккей на траве, они воплощают его в интернет-магазин. Их альбомы — это декоративно-перекладное искусство, наполненное вкусом сока груши и айвы. А ещё это Ваня, Лиза и Саша, которые относятся к музыке со всей серьёзностью, а к пресс-релизам с юмором.
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