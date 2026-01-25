Jazz&Wine: Вина Старого света
Большая Конюшенная ул., 2
Начало:
Завершение:
от 3000₽ до 3500₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Вечер, наполненный вкусом, музыкой и волшебством. Тематическая дегустация напитков с одним из лучших сомелье города. В программе: — Дегустация отборных напитков; — Интересный, живой и «незаумный» рассказ об особенностях напитков; — Инструментальная музыка, которая создаст нужную атмосферу; — Уют и праздничное настроение, которое ты запомнишь надолго. Блюда не входят в стоимость билета, их можно заказать отдельно.
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