Вечер, наполненный вкусом, музыкой и волшебством. Тематическая дегустация напитков с одним из лучших сомелье города. В программе: — Дегустация отборных напитков; — Интересный, живой и «незаумный» рассказ об особенностях напитков; — Инструментальная музыка, которая создаст нужную атмосферу; — Уют и праздничное настроение, которое ты запомнишь надолго. Блюда не входят в стоимость билета, их можно заказать отдельно.