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Джаз: как социальный танец стал театральным

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Лекция и мастер-класс по соло-джазу. Почему бродвейский джаз и аутентичный джаз так непохожи друг на друга, хотя носят одно название? На лекции разберёшь особенности аутентичного джаза и проследишь, как формировался театральный джаз — от постановок Джорджа Баланчина до работ Боба Фосси. Поговоришь о том, что отличает театральный джаз как стиль, и попробуешь найти общее между двумя направлениями. Во второй части вечера пройдёт мастер-класс по соло-джазу. Участники познакомятся с базовыми шагами и попробуют применить их на практике. Программа встречи: 16:00-17:20 — лекция 17:20-17:30 — перерыв 17:30-18:00 — мастер-класс по соло-джазу Лектор: Саша Демченко — выпускница Академии русского балета им. Вагановой, инструктор по соло-джазу клуба джазовых танцев «Саммертайм Свинг».

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