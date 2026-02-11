Лекция, на которой ты познакомишься с автором «Утра в сосновом лесу» поближе и узнаешь, откуда он родом, какие трагедии пережил, за что раскритиковал Репина и какую революцию совершил в искусстве . Также тебя ждёт экскурсия по выставке «Иван Шишкин. Русский лес» в Русском музее. Шишкин — самый узнаваемый русский пейзажист. Его картины — на конфетных обёртках, в школьных учебниках, в кабинетах поликлиник. Однако слышал/а ли ты, что художник всю жизнь сомневался в себе и называл мнительность главным своим недостатком; что он искренне удивлялся, когда его картины продавали за большие деньги; что он пережил смерть двух жён и двоих детей? После, на выставке поговоришь о Шишкине не только как об одном из самых известных реалистов, воспевающих русский лес, но и как о художнике-учёном, изучавшем сосны и ели с увлечённостью ботаника. При этом его реалистическая живопись не лишена психологизма. Его картины хранят в себе память о драматических изменениях как в жизни самого художника, так и в истории целых стран — России, Германии и Швейцарии. В стоимость входит 1 блюдо из меню бранча, десерт/закуска и напиток: чай или кофе. Арт-бранч ведёт Юлия Страйста-Бурлак: искусствовед, специалистка по искусству 19 века и искусству повседневности