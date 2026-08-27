С воды увидишь переклички петербургских зданий с постройками в Риме, Венеции и Флоренции, чтобы уловить итальянские истоки местной архитектуры. Тебя ждёт прогулка на частном катере всего на 8 гостей. Вы пройдёте по Неве, Фонтанке, Крюкову каналу и Мойке, чтобы чувствами и ощущениями перенестись в Рим, Флоренцию и Венецию и обратить внимание, что вас окружают кусочки колизеев, терм и пантеонов… В стоимость включено холодное игристое. Начало прогулки: пристань на Кронверкской набережной, 3 у Петропавловской крепости. Весь маршрут сможешь посмотреть на сайте (кнопка «купить билет»).