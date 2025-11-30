Как провести воскресное утро в Петербурге? Отправиться в самое сердце города, в особняк XIX века, на лекцию-чаепитие от эксперта в области архитектуры и дизайна интерьера. Будешь говорить об истории русских усадеб и об их культурном коде. Лекция-чаепитие пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, которое в предыдущем столетии было главной точкой притяжения светского общества Петербурга и России. Гости побывают в парадных и гостиных, в которых собирались главные звёзды страны: от учёного физиолога Ивана Петровича Павлова до режиссёра Всеволода Мейерхольда. Лекцию проведёт эксперт в области архитектуры и дизайна интерьера, исследователя явления русской усадьбы Мария Иванова-Сорокина. Рассказ лектора будет дополнен чаепитием с лёгкими закусками, свежей выпечкой, десертами и напитками на выбор.