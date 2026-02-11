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История ритм-н-блюза от Рэя Чарльза до The Weeknd

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Как ритм-н-блюз стал музыкой гламура, шика и порока? Лекция, где ты будешь обсуждать один из самых контрастных музыкальных жанров. Ритм-н-блюз – это тот самый случай, когда одно и то же название в разные эпохи означает абсолютно противоположное. Как получилось, что изначально под ритм-н-блюз понимали музыку афроамериканцев в подпольных барах, а несколько десятилетий спустя это слово стало синонимом роскошной жизни? Как жанр прошёл путь от бедности 1960-х до абсолютного богатства 2000-х, а в 2010-х внезапно избавился от этого пафоса? От Ареты Франклин до Алиши Киз, от Уитни Хьюстон до SZA, от Ашера до Фрэнка Оушена. Экскурсию по миру ритм-н-блюза проведёт музыкальный критик Владимир Завьялов.

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