Отправься в яркое путешествие по Испании и познакомься с легендарными винодельческими регионами. Узнаешь о ведущих хозяйствах, где рождаются неповторимые и харизматичные вина, передающие уникальность терруаров и отражающие талант гениальных виноделов Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.