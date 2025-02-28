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Испания: знаменитые виноделы и винодельни

Петровский проспект

Начало:

Завершение:

4990₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Отправься в яркое путешествие по Испании и познакомься с легендарными винодельческими регионами. Узнаешь о ведущих хозяйствах, где рождаются неповторимые и харизматичные вина, передающие уникальность терруаров и отражающие талант гениальных виноделов Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.

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