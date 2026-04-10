Искусство в кабаре и поэтических заведениях
Шведский переулок, 2
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Завершение:
от 100₽ до 500₽
Возраст 18+
Про событие
На лекции будет обсуждаться причудливая и многогранная история кабаре. Кабаре стали важнейшим явлением культуры Серебряного века. В них причудливо сочетались театральное и обыденное, творчество и разгул, высокое и низкое. Они стали точками притяжения художественной, театральной и литературной богемы, закулисьем, которое позволяло взглянуть на богемную жизнь не из зрительного зала, а как бы изнутри. В кабаре смешивались сценическое и бытовое, созидание и декаданс, личное и публичное. Лектор: Артемий Пигарев — историк, сооснователь журнала «Петрополь».
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