На лекции будет обсуждаться причудливая и многогранная история кабаре. Кабаре стали важнейшим явлением культуры Серебряного века. В них причудливо сочетались театральное и обыденное, творчество и разгул, высокое и низкое. Они стали точками притяжения художественной, театральной и литературной богемы, закулисьем, которое позволяло взглянуть на богемную жизнь не из зрительного зала, а как бы изнутри. В кабаре смешивались сценическое и бытовое, созидание и декаданс, личное и публичное. Лектор: Артемий Пигарев — историк, сооснователь журнала «Петрополь».