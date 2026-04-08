На лекции ты познакомишься с важнейшими вехами в искусстве США периода 1860-1900 годов: от запрещённых набросков времён Гражданской войны до судебных дуэлей. Художники, о которых ты узнаешь, разоблачали «фейк-ньюс» XIX века о процветающей Америке. Их битвы с цензурой, судами и общественным мнением предвосхитили современные дискуссии о роли искусства в политике. Одна из историй, которую будут обсуждать: Бушует Гражданская война: художник Уинслоу Хомер рисует солдат в окопах, а генерал Макклеллан лично конфискует его эскизы, считая их слишком правдивыми. Несколько позже именно эти частично сохранившиеся наброски лягут в основу многих работ художника, в том числе картины «Ветеран в новом поле», ставшей символом возрождения страны. Лекцию проведёт Ингрид Сафронова — историк искусства, арт-медиатор и культуролог. Вход свободный. Обязательно возьми с собой паспорт, так как это бар и все мероприятия только для совершеннолетних.