ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Искусство США второй половине XIX века: бунт картин против мифов

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

На лекции ты познакомишься с важнейшими вехами в искусстве США периода 1860-1900 годов: от запрещённых набросков времён Гражданской войны до судебных дуэлей. Художники, о которых ты узнаешь, разоблачали «фейк-ньюс» XIX века о процветающей Америке. Их битвы с цензурой, судами и общественным мнением предвосхитили современные дискуссии о роли искусства в политике. Одна из историй, которую будут обсуждать: Бушует Гражданская война: художник Уинслоу Хомер рисует солдат в окопах, а генерал Макклеллан лично конфискует его эскизы, считая их слишком правдивыми. Несколько позже именно эти частично сохранившиеся наброски лягут в основу многих работ художника, в том числе картины «Ветеран в новом поле», ставшей символом возрождения страны. Лекцию проведёт Ингрид Сафронова — историк искусства, арт-медиатор и культуролог. Вход свободный. Обязательно возьми с собой паспорт, так как это бар и все мероприятия только для совершеннолетних.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста