Искусство как эстетический объект зачастую схватывает в предмете то, что при обычном взгляде не улавливается. На лекции Артема Радееева и Екатерины Струговой обсудишь особую роль времени: время трапезы связано не только с употреблением десерта, но и с его созерцанием. Уделишь внимание особенностям сладкого, которые могут передавать не только изобразительное искусство, фотография или кинематограф, но также музыка и архитектура. Исследуешь роль кино-десертов в жизни зрителей, которых совсем не тянет на сладкое, и проанализируешь основные шедевры кино, связанные с десертами: «Деликатесы» (реж. Ж.-П. Жене, 1990), «Шоколад» (реж. Л. Халльстрём, 2000), «Кондитерская “Куан де Рю”» (реж. Ё. Фукагава, 2011) и др. Лектор: Артём Радеев, доктор философских наук, профессор Института философии и факультета свободных искусств и наук СПбГУ, председатель Российского эстетического общества