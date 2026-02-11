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Искусство о десертах, или всё ли в шоколаде

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Искусство как эстетический объект зачастую схватывает в предмете то, что при обычном взгляде не улавливается. На лекции Артема Радееева и Екатерины Струговой обсудишь особую роль времени: время трапезы связано не только с употреблением десерта, но и с его созерцанием. Уделишь внимание особенностям сладкого, которые могут передавать не только изобразительное искусство, фотография или кинематограф, но также музыка и архитектура. Исследуешь роль кино-десертов в жизни зрителей, которых совсем не тянет на сладкое, и проанализируешь основные шедевры кино, связанные с десертами: «Деликатесы» (реж. Ж.-П. Жене, 1990), «Шоколад» (реж. Л. Халльстрём, 2000), «Кондитерская “Куан де Рю”» (реж. Ё. Фукагава, 2011) и др. Лектор: Артём Радеев, доктор философских наук, профессор Института философии и факультета свободных искусств и наук СПбГУ, председатель Российского эстетического общества

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