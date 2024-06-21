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Искусство на заборе

Творческая студия Artista Handmade
ул. Марата, 50

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Это история от викинга Хильвдана, осквернившего мрамор Святой Софии в Константинополе своими рисунками, до Бэнкси и Покраса Лампаса, чьи произведения стоят десятки тысяч долларов. На лекции разберёмся, какой путь проделали уличные художники, чтобы в XXI веке получить заслуженное признание зрителя. Поговорим о том, как искусство вышло на улицы и стало общаться со зрителем не в пространстве музея? Где "уличное искусство" можно увидеть в Москве и Петербурге (Выкса-фестиваль, Карт-бланш и не только)? И как во всём этом ориентироваться. Лекцию проведёт: Екатерина Михатова. Искусствовед, выпускница Академии художеств, куратор ЦВЗ Манеж и kzgallery, специалист по современному искусству. Безлимитный welcome drink входит в стоимость.

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