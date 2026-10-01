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Исчезнуть, чтобы вернуться: Помпеи, Геркуланум, Стабии

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Помпеи — римский город, трагическая судьба которого обернулась великой удачей для исследователей. Здесь время застыло после извержения вулкана Везувий в 79 году н.э., скрывшего на долгие века кусочек античности под слоем пепла. С 18 столетия здесь, а также в Геркулануме и на виллах Стабий, ведутся археологические работы, повлиявшие на представления об искусстве и быте римских подданных. О том, как в древности жили и сгинули поселения на берегу Неаполитанского залива, про историю исследований этих мест и яркие археологические находки — узнаешь на лекции Марии Назаровой, доцента кафедры истории и теории искусства СПБГУПТД, члена Санкт-Петербургского Союза дизайнеров, члена Российской Ассоциации антиковедов.

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