Помпеи — римский город, трагическая судьба которого обернулась великой удачей для исследователей. Здесь время застыло после извержения вулкана Везувий в 79 году н.э., скрывшего на долгие века кусочек античности под слоем пепла. С 18 столетия здесь, а также в Геркулануме и на виллах Стабий, ведутся археологические работы, повлиявшие на представления об искусстве и быте римских подданных. О том, как в древности жили и сгинули поселения на берегу Неаполитанского залива, про историю исследований этих мест и яркие археологические находки — узнаешь на лекции Марии Назаровой, доцента кафедры истории и теории искусства СПБГУПТД, члена Санкт-Петербургского Союза дизайнеров, члена Российской Ассоциации антиковедов.