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[отменено] Ирония любви или…

Парнас
Театр Парнас, ул. Рубцова 5, 3 этаж

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1200₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Внимание: отмена мероприятия. Комическая опера о расставании и его стадиях. Никакой драмы, только юмор. «Я тебя оставляю... не бросаю, не кидаю, не предаю и не изменяю... просто оставляю... Пусть судьба сама подберёт тебе следующий вариант». Мужчина может говорить много плохого о себе, оставляя женщину, но она всегда будет знать правду. Будешь разбираться с желаниями брошенной женщины. И её чувствами в непростой период расставания. Но! Всё будет с юмором, вокалом и иронией. Грустить будет некогда.

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