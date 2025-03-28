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iostra

Factory №3
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Альтернатив-метал группа из Санкт-Петербурга, которая сыграет два больших сольных концерта в столицах. Миссия iostra донести метал до массового слушателя в понятной ему форме, сделать его доступным в восприятии для всех, даже для тех, кому этот стиль никогда не нравился, путем смешения популярной у молодежи рэп и поп музыки и современного саунд-дизайна, но оставив при этом тяжёлую основу.

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