iostra
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт
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от 1700₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Альтернатив-метал группа из Санкт-Петербурга, которая сыграет два больших сольных концерта в столицах. Миссия iostra донести метал до массового слушателя в понятной ему форме, сделать его доступным в восприятии для всех, даже для тех, кому этот стиль никогда не нравился, путем смешения популярной у молодежи рэп и поп музыки и современного саунд-дизайна, но оставив при этом тяжёлую основу.
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